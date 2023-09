2. Liga: FC Schalke 04 – 1. FC Magdeburg (Samstag, 20:30 Uhr)

Mit 13 geschossenen Toren gehört Magdeburg offensiv zur Crème de la Crème der 2. Liga. In den letzten fünf Spielen ließen sich die Gäste selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Insbesondere den Angriff des 1. FC Magdeburg gilt es für S04 in Schach zu halten. Durchschnittlich lässt Magdeburg den Ball mehr als zweimal pro Partie im Netz zappeln. Mit drei Siegen war der 1. FC Magdeburg genauso häufig erfolgreich, wie Schalke in dieser Spielzeit verlor. Damit dürfte auch klar sein, wer in dieser Partie den Ton angeben will.