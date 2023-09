2. Liga: Fortuna Düsseldorf – Karlsruher SC, 3:1 (1:1)

Die 27.942 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Fabian Schleusener brachte den KSC bereits in der dritten Minute in Front. Yannik Engelhardt nutzte die Chance für Düsseldorf und beförderte in der 14. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause. Christos Tzolis traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für Fortuna Düsseldorf (55.). Durch ein Eigentor von Marvin Wanitzek verbesserte der Ligaprimus den Spielstand auf 3:1 für sich (57.). Wenig später kamen Dženis Burnić und Budu Zivzivadze per Doppelwechsel für Schleusener und Jérôme Gondorf auf Seiten von Karlsruhe ins Match (74.). Als Referee Frank Willenborg die Partie abpfiff, reklamierte die Fortuna schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.