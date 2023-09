2. Liga: Hamburger SV – FC Hansa Rostock, 2:0 (1:0)

Durch ein 2:0 holte sich der Hamburger SV in der Partie gegen FC Hansa Rostock drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der HSV die Nase vorn.

Der Halbzeitpfiff rückte bereits näher, als Ludovit Reis auf einmal zuschlug. Vor 55.000 Zuschauern besorgte der Angreifer das 1:0 für den Tabellenführer. Der Gastgeber führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der Pause stellte die Hansa personell um: Per Doppelwechsel kamen Jonas David und Christian Kinsombi auf den Platz und ersetzten Svante Ingelsson und Kevin Schumacher. László Bénes beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 2:0 zugunsten von Hamburg über die Linie (48.). Gleich drei Wechsel nahm Rostock in der 74. Minute vor. Damian Roßbach, Dennis Dressel und Kai Pröger verließen das Feld für Nils Fröling, Serhat-Semih Güler und Sebastian Vasiliadis. Als Schiedsrichter Benjamin Brand die Partie abpfiff, reklamierte der Hamburger SV schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.