2. Liga: Hertha BSC – Eintracht Braunschweig (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am kommenden Sonntag um 13:30 Uhr trifft die Hertha auf Braunschweig. Die vierte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Hertha BSC gegen den 1. FC Magdeburg. Gegen den FC St. Pauli kam Eintracht Braunschweig im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (1:1).

Die Hertha muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Ursache für das bis dato enttäuschende Abschneiden der Heimmannschaft liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits elf Gegentreffer fing.

Mit Blick auf die Kartenbilanz von Braunschweig ist eine Mannschaft zu Gast, die eine härtere Gangart bevorzugt. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Gast das Problem. Erst drei Treffer markierte Eintracht Braunschweig – kein Team der 2. Liga ist schlechter.

Die Mannschaften liegen auf Schlagdistanz zueinander. Nur einen Punkt beträgt der Abstand in der Tabelle. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein. Hertha BSC wie auch Braunschweig haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.