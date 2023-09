2. Liga: Holstein Kiel – SC Paderborn 07, 2:1 (1:1)

Robert Leipertz besorgte vor 11.454 Zuschauern das 1:0 für Paderborn. Tom Rothe versenkte den Ball in der 31. Minute im Netz des Gasts. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In Durchgang zwei lief Laurin Curda anstelle von Marcel Hoffmeier für den SC Paderborn 07 auf. Steven Skrzybski traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für Holstein Kiel (61.). Wenig später kamen Adriano Grimaldi und Max Kruse per Doppelwechsel für Felix Platte und Kai Klefisch auf Seiten des SCP ins Match (68.). Als Referee Wolfgang Haslberger die Partie abpfiff, reklamierten die Störche schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.