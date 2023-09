2. Liga: Karlsruher SC – 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 13:00 Uhr)

FCK will die Erfolgsserie von drei Siegen bei Karlsruhe ausbauen. Bei Fortuna Düsseldorf gab es für den Karlsruher SC am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage. Lautern siegte im letzten Spiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 3:1 und besetzt mit neun Punkten den sechsten Tabellenplatz.