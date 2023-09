2. Liga: SV 07 Elversberg – Hamburger SV (Samstag, 13:00 Uhr)

Elversberg hat am kommenden Samstag keinen Geringeren als den HSV zum Gegner. SV 07 Elversberg gewann das letzte Spiel und hat nun vier Punkte auf dem Konto. Zuletzt holte Hamburg einen Dreier gegen FC Hansa Rostock (2:0).

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Elversberg im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die zwölf kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Liga. Der bisherige Ertrag des Gastgebers in Zahlen ausgedrückt: ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Nur einmal ging SV 07 Elversberg in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.