2. Liga: VfL Osnabrück – SV 07 Elversberg, 0:1 (0:0)

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SV 07 Elversberg mit 1:0 gegen den VfL Osnabrück gewann. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Mit einem Wechsel – Lukas Pinckert kam für Manuel Feil – startete Elversberg in Durchgang zwei. Wenig später kamen Wahid Faghir und Paul Wanner per Doppelwechsel für Luca Schnellbacher und Paul Stock auf Seiten des Gasts ins Match (69.). Tore blieben den 14.478 Zuschauern bis zur 79. Minute, in der Faghir für SV 07 Elversberg zum 1:0 erfolgreich war, vorenthalten. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Elversberg und Osnabrück aus.

Der VfL Osnabrück steht nach fünf Spieltagen an letzter Position des Klassements. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Osnabrück wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Der VfL Osnabrück hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

SV 07 Elversberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Erfreulicher Nebeneffekt für Elversberg: Mit diesem Sieg verlässt SV 07 Elversberg das Tabellenende und steht in der noch jungen Saison aktuell auf Rang 15. Nach einem Unentschieden und drei Niederlagen steht endlich der erste Saisonsieg für Elversberg. Nur einmal ging SV 07 Elversberg in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.