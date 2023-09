HSV stürmt an die Tabellenspitze - Elversberg feiert ersten Zweitliga-Sieg

Der Hamburger SV steht auch nach dem fünften Spieltag an der Tabellenspitze. Gegen Hansa Rostock setzte sich die Truppe von Tim Walter im Spitzenspiel verdient mit 2:0 durch und geht mit einem Punkt Vorsprung auf Holstein Kiel in die Länderspielpause.

„Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir das in den Griff kriegen müssen“, sagte HSV-Kapitän Sebastian Schonlau bei Sky zur Defensive, die zu Saisonbeginn noch nicht so sattelfest war: „Wenn es so aussieht wie jetzt, gefällt uns das.“