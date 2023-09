HSV und Schalke schwächeln - Baumgartl bestraft

HSV-Trainer Tim Walter motzte sich den Frust von der Seele, Schalke-Coach Thomas Reis übte sich in Durchhalteparolen: Bei den Zweitliga-Schwergewichten liegen nach den nächsten Rückschlägen die Nerven blank. Am Sonntag wurde S04-Profi Timo Baumgartl (27) nach kritischen Worten im Sky-Interview in Richtung des Trainers vereinsintern sanktioniert. Er wurde mit einer Geldstrafe belegt und zu einer „Denkpause“ in der kommenden Trainingswoche, die er in der 2. Mannschaft zubringen wird, verdonnert.