Leitl gewinnt mit Hannover an alter Wirkungsstätte

Trainer Stefan Leitl hat mit Hannover 96 an alter Wirkungsstätte den zweiten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Niedersachsen gewannen bei der SpVgg Greuther Fürth mit 3:1 (2:0) und stellten Anschluss ans vordere Tabellendrittel her.