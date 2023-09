Schalkes Interims-Coach Kreutzer: „Jeder ist in der Pflicht“

Interimstrainer Matthias Kreutzer hat nach der Freistellung von Thomas Reis angesichts der brenzligen Lage von Schalke 04 auch an die Spieler appelliert. „Das ist nicht unser Anspruch, was gerade mit Schalke 04 ist“, sagte der 40-Jährige am Mittwoch auf einer Pressekonferenz: „Verdammt noch mal jeder ist in der Pflicht, in den Spiegel zu schauen, um zu sagen, ich liefere jetzt einfach ab und den vollen Fokus auf die nächste Aufgabe zu richten.“