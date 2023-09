Sieg gegen Hansa: Lautern schiebt sich an Spitzenteams heran

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga ganz nah an die Spitzenteams herangeschoben. Die Pfälzer feierten am 7. Spieltag ein am Ende schmeichelhaftes 3:1 (2:1) gegen Hansa Rostock, mit nun 13 Zählern zogen sie in der Verfolgergruppe mit dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli gleich.