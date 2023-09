Zweitligist Fürth verpflichtet Gießelmann

Niko Gießelmann kehrt zum Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth zurück. Wie der Verein aus Mittelfranken am Mittwoch verkündete, unterschrieb der Verteidiger einen Zweijahresvertrag. Gießelmann hatte bereits von 2013 bis 2017 in Fürth gespielt und in dieser Zeit 132 Partien absolviert (sieben Tore).