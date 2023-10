2. Bundesliga heute: Kaiserslautern - Hannover LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern wird heute Abend zum Schauplatz eines spannenden Duells in der 2. Bundesliga, wenn der 1. FC Kaiserslautern auf Hannover 96 trifft. Die Gastgeber sind in beeindruckender Form und haben ihre letzten sechs Zweitligaspiele unbesiegt beendet, dabei 14 Punkte gesammelt und vier Siege gefeiert. Ein großer Teil dieses Erfolgs ist auf die herausragende Leistung von Ragnar Ache zurückzuführen, der in den letzten vier Heimspielen getroffen hat und in 75% der Spiele in dieser Saison für Kaiserslautern erfolgreich war. Wenn er trifft, gewinnt Kaiserslautern - eine Statistik, die die Pfälzer sicherlich fortsetzen möchten.

Hannover 96 wird jedoch kein leichter Gegner sein. Die Niedersachsen haben in dieser Saison bereits 15 Punkte gesammelt und spielen ihre beste Zweitligasaison seit sieben Jahren. Sie haben in den letzten sechs Auswärtsspielen stets das erste Tor erzielt und konnten in den letzten neun Auswärtsspielen mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit erzielen. Havard Nielsen, der in seinen letzten drei Zweitligaspielen drei Tore erzielte, wird sicherlich ein Spieler sein, auf den Kaiserslautern ein besonderes Auge haben wird.

Trotz der starken Offensive von Hannover hat Kaiserslautern in der aktuellen Spielzeit bewiesen, dass sie zu Hause eine Macht sind. Sie haben ihre letzten drei Zweitliga-Heimspiele in Folge gewonnen und sind mit neun Punkten das zweitbeste Heimteam in dieser Saison. Darüber hinaus haben sie in den letzten vier Spielen mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit erzielt und in den letzten sechs Spielen haben beide Mannschaften mindestens einen Treffer erzielt. Es verspricht ein aufregendes Spiel zu werden, bei dem beide Teams auf der Suche nach einem wichtigen Sieg sind.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCK gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

