2. Bundesliga heute: SpVgg Greuther Fürth - Osnabrück LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Freitag, den 27. Oktober 2023, empfängt die SpVgg Greuther Fürth den VfL Osnabrück zum Duell in der 2. Bundesliga. Anpfiff im Ronhof ist um 18:30 Uhr. Die Kleeblätter haben eine beeindruckende Heimbilanz gegen die Niedersachsen vorzuweisen: Sie verloren nur eines ihrer neun Heimspiele in der 2. Liga gegen den VfL Osnabrück.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams fand im Januar 2021 statt, damals konnte sich Fürth in Osnabrück mit 1:0 durchsetzen. Fürths Trainer Alexander Zorniger hat bereits Erfahrung gegen den VfL Osnabrück, allerdings in der 3. Liga mit RB Leipzig.

Statistiken und Form

Form und Prognose

Die Formkurve der beiden Teams zeigt in unterschiedliche Richtungen. Während Fürth seit dem Amtsantritt von Alexander Zorniger vor einem Jahr zehn seiner 15 Heimspiele in der 2. Liga gewann, hat der VfL nur eines seiner letzten fünf Liga-Spiele gewonnen.

Mit nur sechs Punkten nach zehn Partien spielt Osnabrück seine schwächste Saison in der zweiten Liga. Der VfL konnte nur eine seiner zehn Partien in dieser Zweitligasaison gewinnen. Mit 23 Gegentreffern stellt Osnabrück gemeinsam mit dem FC Schalke 04 die schwächste Defensive dieser Zweitliga-Saison. Angesichts dieser Statistiken und der Heimstärke der Fürther dürfte das Spiel eine klare Angelegenheit für die Gastgeber werden.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen VfL Osnabrück heute im Free-TV übertragen?

2. Liga heute: Wo wird SGF gegen OSN im TV & Stream übertragen?

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen VfL Osnabrück im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.