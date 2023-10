2. Bundesliga: Millerntor in Ekstase versetzt - St. Pauli erobert Tabellenführung!

Ekstase am Millerntor, der FC St. Pauli ballert sich an die Spitze! Das Topspiel der 2. Bundesliga entscheidet der Kiez-Klub mit 5:1 (1:1) gegen den 1. FC Nürnberg für sich. Die Mannschaft von Fabian Hürzeler bleibt auch nach neun Spieltagen ungeschlagen und untermauert damit die Aufstiegsambitionen.

Elias Saad sorgte mit seinem Führungstreffer (4.) für den ersten Höhepunkt der Partie. Kanji Okunuki brachte die Gäste zurück ins Spiel (24.) und stellte den 1:1 Pausenstand her. Ein alles überragender Johannes Eggestein stach bei einer starken Mannschaftsleistung als Doppeltorschütze (49., 56.) heraus und stellte die Nürnberger Abwehr immer wieder vor Probleme.

St. Pauli dreht in der Schlussphase nochmal auf

Mit zunehmender Spieldauer nahm die Mannschaft von Fabian Hürzeler Tempo aus der Partie und ließ die Gäste im zweiten Durchgang weitestgehend das Spiel bestimmen. Nürnberg kam zu einer Reihe an Torchancen, Lukas Schleimer (70.) scheiterte an der Querlatte. Schlussendlich fehlte aber die Entschlossenheit um nochmal zurückzukommen.

In der 80. Minute war für Matchwinner Eggestein Feierabend, er durfte sich von den heimischen Fans feiern lassen. Für ihn kam Andreas Albers in die Partie, der das Schaulaufen an die Tabellenspitze mit seinen Teamkollegen sichtlich genoss.