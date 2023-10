2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – Hannover 96, 3:1 (1:1)

Per Rechtsschuss traf Håvard Nielsen vor 38.000 Zuschauern zum 1:0 für 96. Boris Tomiak sicherte Lautern nach 50 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In der 77. Minute stellte Hannover personell um: Per Doppelwechsel kamen Sei Muroya und Louis Schaub auf den Platz und ersetzten Jannik Dehm und Cedric Teuchert. Aaron Opoku traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für den 1. FC Kaiserslautern (79.). Das Spiel war schon fast gelaufen, als sich Nielsen von Hannover 96 noch eine Rote Karte abholte (92.). Per Elfmeter erhöhte Tomiak in der 100. Minute seine Torausbeute an diesem Tag auf zwei Treffer – 3:1 für FCK. Am Ende verbuchte Lautern gegen 96 die maximale Punkteausbeute.