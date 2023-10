2. Liga: 1. FC Magdeburg – SV 07 Elversberg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Magdeburg trifft am Sonntag mit Elversberg auf einen formstarken Gegner. Am vergangenen Spieltag verlor der 1. FC Magdeburg gegen Hannover 96 und steckte damit die dritte Niederlage in dieser Saison ein. Letzte Woche siegte Elversberg gegen Eintracht Braunschweig mit 3:0. Somit nimmt SV 07 Elversberg mit 15 Punkten den siebten Tabellenplatz ein.