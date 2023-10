2. Liga: 1. FC Nürnberg – Hertha BSC (Sonntag, 13:30 Uhr)

Die Hertha trifft am Sonntag (13:30 Uhr) auf den Club. Am letzten Spieltag nahm Nürnberg gegen den FC St. Pauli die dritte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Hertha BSC siegte im letzten Spiel gegen den FC Schalke 04 mit 2:1 und liegt mit zwölf Punkten im Mittelfeld der Tabelle.