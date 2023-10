2. Liga: Eintracht Braunschweig – Fortuna Düsseldorf, 1:4 (0:2)

Christos Tzolis traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für den Gast (12.). In der 14. Minute legte Vincent Vermeij mit dem linken Fuß zum 2:0 zugunsten des Tabellenführers nach. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der Pause stellte Eintracht Braunschweig personell um: Per Doppelwechsel kamen Johan Gómez und Sidi Sané auf den Platz und ersetzten Luc Ihorst und Fabio Kaufmann. Durch einen Rechtsschuss von Florian Krüger kam der Gastgeber noch einmal ran (59.). Jamil Siebert erhöhte den Vorsprung von Fortuna Düsseldorf nach 64 Minuten auf 3:1. Mit dem rechten Fuß baute Tanaka den Vorsprung der Fortuna in der 98. Minute aus. Ein starker Auftritt ermöglichte Düsseldorf am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Braunschweig.