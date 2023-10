2. Liga: Eintracht Braunschweig – SC Paderborn 07, 1:3 (1:2)

Durch ein 3:1 holte sich der SCP drei Punkte bei Braunschweig. Paderborn ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Mattes Hansen brachte Eintracht Braunschweig in der elften Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Raphael Obermair beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 2:0 zugunsten des SC Paderborn 07 über die Linie (27.). Mit einem Linksschuss von Robert Ivanov kam Braunschweig noch einmal ran (39.). Die Pausenführung des SCP fiel knapp aus. Bei Eintracht Braunschweig kam zu Beginn der zweiten Hälfte Youssef Amyn für Fabio Kaufmann in die Partie. In der 64. Minute stellte Paderborn personell um: Per Doppelwechsel kamen Filip Bilbija und Max Kruse auf den Platz und ersetzten Sebastian Klaas und Ilyas Ansah. Bilbija stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit links den Stand von 3:1 für den Gast her (96.). Letzten Endes holte der SC Paderborn 07 gegen Braunschweig drei Zähler.