2. Liga: Eintracht Braunschweig – SC Paderborn 07 (Sonntag, 13:30 Uhr)

Gegen den SC Paderborn 07 soll Eintracht Braunschweig das gelingen, was der Heimmannschaft in den letzten fünf Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Die fünfte Saisonniederlage kassierte Braunschweig am letzten Spieltag gegen FC Hansa Rostock. Am letzten Freitag holte der SCP drei Punkte gegen den FC Schalke 04 (3:1).