2. Liga: FC Schalke 04 – Hannover 96, 3:2 (1:0)

Gegen den FC Schalke 04 setzte es für Hannover 96 eine ungeahnte 3:2-Pleite. Der Underdog brachte den Favoriten überraschend zu Fall.

Noch bevor der erste Durchgang abgelaufen war, traf Bryan Lasme vor 62.271 Zuschauern ins Netz. S04 hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Enzo Leopold witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für 96 ein (52.). Lino Tempelmann traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für Schalke (72.). Wenig später kamen Sei Muroya und Nicolo Tresoldi per Doppelwechsel für Louis Schaub und Jannik Dehm auf Seiten von Hannover ins Match (73.). In der 77. Minute legte Kenan Karaman mit dem rechten Fuß zum 3:1 zugunsten des FC Schalke 04 nach. Durch einen von Marcel Halstenberg verwandelten Elfmeter gelang Hannover 96 in der 90. Minute der 2:3-Anschlusstreffer. Am Ende verbuchte S04 gegen die Gäste die maximale Punkteausbeute.

Schalke muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der drei Zähler machte die Heimmannschaft im Klassement keinen Boden gut. In der Verteidigung des FC Schalke 04 stimmt es ganz und gar nicht: 25 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Drei Siege, ein Remis und sieben Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von S04 bei. Nach vier sieglosen Spielen ist Schalke wieder in der Erfolgsspur.

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt 96 den fünften Platz in der Tabelle ein. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Hannover stets gesorgt, mehr Tore als Hannover 96 (24) markierte nämlich niemand in der 2. Liga. Fünf Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat 96 derzeit auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Hannover. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.