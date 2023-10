2. Liga: FC Schalke 04 – Hertha BSC, 1:2 (0:1)

Ein Tor machte den Unterschied – die Hertha siegte mit 2:1 gegen Schalke. Hundertprozentig überzeugen konnte Hertha BSC dabei jedoch nicht.

Smail Prevljak brachte den FC Schalke 04 in der 41. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Zur Pause war die Hertha im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In der 51. Minute legte Fabian Reese mit dem rechten Fuß zum 2:0 zugunsten des Gasts nach. In der 58. Minute stellte S04 personell um: Per Doppelwechsel kamen Yusuf Kabadayı und Bryan Lasme auf den Platz und ersetzten Thomas Ouwejan und Dominick Drexler. Durch einen Rechtsschuss von Kabadayı kam der Gastgeber noch einmal ran (80.). Das I-Tüpfelchen auf den enttäuschenden Auftritt von Schalke setzte Kenan Karaman, der in der 85. Minute die Ampelkarte für sich reklamierte. Als der Unparteiische Harm Osmers die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte Hertha BSC die drei Zähler unter Dach und Fach.

Der FC Schalke 04 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 20 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von S04 in dieser Saison. Schalke musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der FC Schalke 04 insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. S04 klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen die Hertha war bereits die dritte am Stück in der Liga.

Bei Hertha BSC präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (18). Zuletzt lief es erfreulich für Hertha BSC, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Hertha setzte sich mit diesem Sieg von Schalke ab und nimmt nun mit zwölf Punkten den neunten Rang ein, während der FC Schalke 04 weiterhin sieben Zähler auf dem Konto hat und den 16. Tabellenplatz einnimmt.