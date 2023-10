2. Liga: FC Schalke 04 – Hertha BSC (Sonntag, 13:30 Uhr)

Hertha BSC trifft am Sonntag (13:30 Uhr) auf den FC Schalke 04. Am vergangenen Freitag ging S04 leer aus – 1:3 gegen den SC Paderborn 07. Die Hertha zog gegen den FC St. Pauli am letzten Spieltag mit 1:2 den Kürzeren.

Wer Schalke als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 17 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die Ursache für das bis dato enttäuschende Abschneiden des Heimteams liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 18 Gegentreffer fing. Zwei Siege und ein Remis stehen fünf Pleiten in der Bilanz des FC Schalke 04 gegenüber. In den jüngsten fünf Auftritten brachte S04 nur einen Sieg zustande.