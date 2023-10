2. Liga: Fortuna Düsseldorf – 1. FC Kaiserslautern, 4:3 (1:3)

Per Rechtsschuss traf Richmond Tachie vor 52.000 Zuschauern zum 1:0 für FCK. Der Gast baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Jamil Siebert beförderte den Ball in der 30. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Lautern auf 2:0. In der 32. Minute legte Marlon Ritter mit dem linken Fuß zum 3:0 zugunsten des 1. FC Kaiserslautern nach. Für das 1:3 der Fortuna zeichnete Ao Tanaka verantwortlich (36.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. FCK konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei Lautern. Terrence Boyd ersetzte Ragnar Ache, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Bei Düsseldorf kam zu Beginn der zweiten Hälfte Ísak Jóhannesson für Christos Tzolis in die Partie. Durch einen Rechtsschuss von Matthias Zimmermann kam das Heimteam noch einmal ran (49.). In der 57. Minute gelang Fortuna Düsseldorf, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Felix Klaus. In der 74. Minute stellte der 1. FC Kaiserslautern personell um: Per Doppelwechsel kamen Philipp Klement und Lex-Tyger Lobinger auf den Platz und ersetzten Ritter und Tachie. Mit dem Abpfiff des Referees Benjamin Brand hatte FCK das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.