2. Liga: Fortuna Düsseldorf – 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 20:30 Uhr)

Die Fortuna trifft am Samstag mit FCK auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Das letzte Ligaspiel endete für Düsseldorf mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den VfL Osnabrück. Lautern siegte im letzten Spiel souverän mit 3:1 gegen Hannover 96 und muss sich deshalb nicht verstecken.