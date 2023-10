2. Liga: Fortuna Düsseldorf – VfL Osnabrück, 1:1 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Per Rechtsschuss traf Emmanuel Iyoha vor 33.132 Zuschauern zum 1:0 für Fortuna Düsseldorf. Osnabrück drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Lars Kehl und Charalambos Makridis sorgen, die per Doppelwechsel für Robert Tesche und Jannes Wulff auf das Spielfeld kamen (69.). Der Treffer, der Erik Engelhardt in der 90. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen der Fortuna mit dem VfL Osnabrück kein Sieger ermittelt.