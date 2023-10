2. Liga: Fortuna Düsseldorf – VfL Osnabrück (Freitag, 18:30 Uhr)

Der VfL Osnabrück trifft am Freitag (18:30 Uhr) auf die Fortuna. Nach der 0:1-Niederlage gegen den Hamburger SV am letzten Spieltag ist Düsseldorf um Wiedergutmachung bemüht und will diesmal wieder als Sieger vom Platz gehen. Die Konkurrenz muss schließlich auf Distanz gehalten werden. Gegen den 1. FC Kaiserslautern war für Osnabrück im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin.

Fortuna Düsseldorf führt das Feld der 2. Liga mit 14 Punkten an. Wer die Gastgeber besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst fünf Gegentreffer kassierte die Fortuna. Düsseldorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von vier Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor.