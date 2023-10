2. Liga: Hamburger SV – SpVgg Greuther Fürth, 2:0 (2:0)

Am Samstag begrüßte der Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Die Begegnung ging mit 2:0 zugunsten des HSV aus. Auf dem Papier ging Hamburg als Favorit ins Spiel gegen die SpVgg – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Ein frühes Ende hatte das Spiel für Ignace Van Der Brempt vom Hamburger SV, der in der zehnten Minute vom Platz musste und von Moritz Heyer ersetzt wurde. Für Ludovit Reis war der Einsatz nach 15 Minuten vorbei. Für ihn wurde Immanuël Pherai eingewechselt. Für das erste Tor sorgte Jonas Meffert. In der 16. Minute traf der Spieler des HSV ins Schwarze. Das Heimteam baute die Führung in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs aus, als Robert Glatzel in der 49. Minute traf. Mit der Führung für Hamburg ging es in die Halbzeitpause. Bei Fürth kam zu Beginn der zweiten Hälfte Orestis Kiomourtzoglou für Maximilian Dietz in die Partie. Anstelle von Oussema Haddadi war nach Wiederbeginn Marco Meyerhöfer für die Gäste im Spiel. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich der Hamburger SV bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.