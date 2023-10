2. Liga: Hannover 96 – 1. FC Magdeburg (Freitag, 18:30 Uhr)

Der 1. FC Magdeburg will im Spiel bei Hannover 96 nach vier Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Beim 1. FC Kaiserslautern gab es für 96 am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage. Das letzte Ligaspiel endete für Magdeburg mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den Karlsruher SC.