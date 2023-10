2. Liga: Holstein Kiel – SV 07 Elversberg, 1:1 (1:0)

Der erste Durchgang neigte sich dem Ende zu, als Timo Becker vor 12.675 Zuschauern erfolgreich war. Die Pausenführung der Störche fiel knapp aus. Das 1:1 von Elversberg stellte Luca Schnellbacher sicher (70.). In der 82. Minute stellten die Gäste personell um: Per Doppelwechsel kamen Joseph Boyamba und Dominik Martinovic auf den Platz und ersetzten Jannik Rochelt und Schnellbacher. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Kiel und SV 07 Elversberg spielten unentschieden.