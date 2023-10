2. Liga: SV 07 Elversberg – Eintracht Braunschweig (Freitag, 18:30 Uhr)

Am Freitag geht es für Braunschweig zu einem Gegner, dem zuletzt vieles gelang: Seit fünf Partien ist SV 07 Elversberg nun ohne Niederlage. Das letzte Ligaspiel endete für Elversberg mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen Holstein Kiel. Am vergangenen Spieltag verlor Eintracht Braunschweig gegen den SC Paderborn 07 und steckte damit die sechste Niederlage in dieser Saison ein.