2. Liga: SV Wehen Wiesbaden – Hamburger SV (Samstag, 13:00 Uhr)

In den letzten fünf Spielen sprang für Wiesbaden nicht ein Sieg heraus. Gegen Hamburg soll sich das ändern. Die vierte Saisonniederlage kassierte die SV Wehen Wiesbaden am letzten Spieltag gegen Hannover 96. Der Hamburger SV gewann das letzte Spiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0 und liegt mit 16 Punkten weit oben in der Tabelle.

Insbesondere den Angriff des Hamburger SV gilt es für Wiesbaden in Schach zu halten. Durchschnittlich lässt der HSV den Ball mehr als zweimal pro Partie im Netz zappeln. Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Die SV Wehen Wiesbaden schafft es mit acht Zählern derzeit nur auf Platz 15, während Hamburg acht Punkte mehr vorweist und damit den zweiten Rang einnimmt. Körperlos agierte Wiesbaden in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich der Hamburger SV davon beeindrucken lässt? Die letzten drei Spiele alle verloren: Die SV Wehen Wiesbaden braucht unbedingt wieder ein Erfolgserlebnis. Ob das gegen den HSV gelingt, ist zu bezweifeln, siegte Hamburg immerhin dreimal in den letzten fünf Spielen.