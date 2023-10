2. Liga: VfL Osnabrück – SV Wehen Wiesbaden, 0:2 (0:1)

Hyun-ju Lee brachte Osnabrück in der neunten Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Wiesbaden hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In Durchgang zwei lief Charalambos Makridis anstelle von Jannes Wulff für den VfL Osnabrück auf. Wenig später kamen Kianz Froese und Antonio Jonjic per Doppelwechsel für John Iredale und Nick Bätzner auf Seiten der SV Wehen Wiesbaden ins Match (67.). Wenig später verwandelte Robin Heußer einen Freistoß zum 2:0 zugunsten des Gasts (70.). In den 90 Minuten war Wiesbaden im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Osnabrück und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.