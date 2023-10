Elversberg gewinnt in Magdeburg

Neuling SV Elversberg setzt seinen starken Lauf in der 2. Bundesliga fort und bleibt an den Aufstiegsrängen dran. Beim 1. FC Magdeburg gewann das Team von Trainer Horst Steffen am Sonntag mit 2:1 (2:0). Nach sieben Spielen in Folge ohne Niederlage steht die SVE bei 18 Punkten und hält den Anschluss nach oben.