Fortuna verpasst Tabellenführung - Osnabrück-Fan außer Lebensgefahr

Fortuna Düsseldorf hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Liga verpasst. Trainer Daniel Thioune und seine Mannschaft kamen gegen Thiounes Ex-Klub VfL Osnabrück am 9. Spieltag nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Das reichte nicht, um am Freitagabend den FC St. Pauli, der am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg spielt, (20.30 Uhr/Sky), vom ersten Platz zu verdrängen.