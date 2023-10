Gersbeck gibt Comeback bei Hertha-Testsieg

Ende September hatte das Landgericht Salzburg entschieden, das Verfahren gegen Gersbeck wegen schwerer Körperverletzung unter der Voraussetzung der Zahlung einer Geldstrafe von 40.000 Euro einzustellen. Ihm war zur Last gelegt worden, am 16. Juli im Trainingslager in Zell am See/Österreich einer anderen Person Faustschläge und Tritte verpasst zu haben.