HSV beendet Minikrise - St. Pauli bleibt Spitzenreiter

Der Hamburger SV hat seine Minikrise in der 2. Fußball-Bundesliga beendet, den Sprung an die Tabellenspitze vorbei am FC St. Pauli aber verpasst.

HSV schließt zum Stadtrivalen St.Pauli auf

© IMAGO/Kalle Meincke/SID