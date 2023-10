2. Bundesliga: Holtby treibt an - aber Kiel-Rückschlag!

Timo Becker erlöste die zunächst hoch überlegenen Gastgeber kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) mit seinem Führungstreffer. Der Verteidiger reagierte nach einer Ecke am schnellsten und verwertete den Abpraller aus kurzer Distanz. Luca Schnellbacher sorgte vor 12.675 Zuschauerinnen und Zuschauern dann für den Ausgleich (70.).

Holstein startete enorm dominant in die Partie und besaß früh beste Chancen zur Führung. In der 12. Spielminute kam Steven Skrzybski völlig frei zum Abschluss, doch Nicolas Kristof im Tor von Elversberg reagierte stark. Angetrieben von Mittelfeldmotor Lewis Holtby blieben die Kieler im ersten Durchgang am Drücker.