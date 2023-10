Osnabrück geht in Fürth unter

Aufsteiger VfL Osnabrück bleibt in der 2. Bundesliga auswärts weiter sieglos. Das Team von Trainer Tobias Schweinsteiger unterlag am 11. Spieltag bei der SpVgg Greuther Fürth chancenlos mit 0:4 (0:1), damit stecken die Niedersachsen mit sechs Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz fest. Die Mittelfranken hingegen kletterten mit dem vierten Heimsieg der Saison in die obere Tabellenhälfte.