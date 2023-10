St. Pauli-Coach Hürzeler: Viel bei Heynckes abgeschaut

Aktuell stehen die Kiezkicker noch ohne Niederlage nach dem neunten Spieltag an der Spitze und stechen bislang auch den Hamburger SV aus, der Platz zwei belegt. „Ich glaube schon, dass der HSV Mitfavorit ist“, sagte Hürzeler, der Kader seines Kollegen Tim Walter besitze viel individuelle Klasse. „Aber: So wie unser Kader aufgestellt ist, müssen wir uns nicht verstecken“, fügte St. Paulis Trainer an.