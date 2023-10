Stevens verteidigt Reis - und appelliert an S04-Profis

Nach dem nächsten katastrophalen Aufritt von Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga hat Vereinsikone Huub Stevens das Team in die Pflicht genommen - und gleichzeitig Ex-Coach Thomas Reis verteidigt. „Man muss nicht immer die Schuld beim Trainer suchen. Man muss auch mal die Schuld bei den Spielern suchen“, sagte der 69-jährige Niederländer in der „ran Bundesliga Webshow“.