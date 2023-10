Wehen gewinnt Aufsteigerduell in Osnabrück

Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 2. Fußball-Bundesliga das Aufsteigerduell beim VfL Osnabrück gewonnen und damit nach fünf Spielen ohne Sieg einen Befreiungsschlag gelandet. Am zehnten Spieltag setzte sich Wehen an der Bremer Brücke mit 2:0 (1:0) durch und kletterte vorerst auf Tabellenplatz zwölf. Osnabrück bleibt Vorletzter - nur der Niedersachsen-Rivale Braunschweig liegt noch dahinter.