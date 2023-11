2. Bundesliga: Ex-Bayern-Profi Arp wird zum Publikumsliebling in Kiel

Beim 3:0-Erfolg am Betzenberg sammelte der 23-Jährige mit seinem Torerfolg den dritten Scorerpunkt in der laufenden Spielzeit. „Ich komme gar nicht so gut ins Spiel rein, habe Glück, dass der Ball durchrutscht auf den zweiten Pfosten - das war zu dem Zeitpunkt ganz geil für uns“, sagte Arp zu seinem Treffer zum 2:0 bei Sky.