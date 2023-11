2. Bundesliga heute: Greuther Fürth - Düsseldorf LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am kommenden Sonntag, den 12. November 2023, um 13:30 Uhr, treffen in der 2. Bundesliga die SpVgg Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Die Historie spricht dabei klar für die Gastgeber: Fortuna Düsseldorf konnte nur eines der letzten 13 Zweitliga-Spiele gegen Greuther Fürth gewinnen und blieb in den letzten neun Duellen in Folge sieglos. Dies ist die längste Sieglos-Serie der Fortuna gegen einen Verein in der 2. Liga. Zudem gab es in den 24 bisherigen Aufeinandertreffen in der 2. Liga noch nie einen Auswärtssieg.

Form und Schlüsselspieler

Die SpVgg Greuther Fürth ist derzeit in guter Form und konnte drei ihrer letzten vier Partien in der 2. Liga gewinnen. Zudem bewahrten die Franken in diesem Zeitraum dreimal eine Weiße Weste. Julian Green, Fürths Top-Scorer in dieser Saison, war zuletzt beim 2:0-Auswärtssieg gegen Kaiserlautern an zwei Treffern direkt beteiligt. Fortuna Düsseldorf muss hingegen auf Yannik Engelhardt verzichten, der aufgrund seiner 5. Gelben Karte gesperrt ist. Engelhardt bestritt seit dem vierten Spieltag als einziger Düsseldorfer Feldspieler alle BL2-Minuten und kommt insgesamt auf die meisten Balleroberungen bei der Fortuna in dieser Saison.

Statistiken und Taktiken

Beide Teams zeichnen sich durch eine starke Defensive aus: Greuther Fürth ließ in dieser Saison bislang nur 138 gegnerische Schüsse zu, Fortuna Düsseldorf nur 145. Zudem kassierte Düsseldorf in dieser Saison so wenige Gegentore in der zweiten Halbzeit wie kein anderes Team. Im Angriff sind beide Mannschaften besonders nach Eckbällen gefährlich: Greuther Fürth erzielte bereits acht Treffer nach einem Eckball, Fortuna Düsseldorf fünf. Zudem erhielten beide Teams in dieser Saison die meisten Eckstöße zugesprochen. Fortuna Düsseldorf kann zudem auf eine starke Auswärtsbilanz verweisen: Die Fortuna gewann bereits drei ihrer ersten fünf Auswärtspartien in dieser Saison und erzielte dabei die meisten Treffer aller Teams.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SGF gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

