2. Bundesliga heute: Greuther Fürth - Wiesbaden LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 26.11.23, treffen um 13:30 Uhr die SpVgg Greuther Fürth und der SV Wehen Wiesbaden in der 2. Bundesliga aufeinander. Die Statistiken versprechen eine interessante Partie: Greuther Fürth hat in der Vergangenheit keines der sechs Zweitligaspiele gegen Wehen Wiesbaden verloren, während Wehen Wiesbaden gegen keinen anderen Verein so oft antrat, ohne zu gewinnen. Zudem hat Greuther Fürth in dieser Saison zu Hause bereits 16 Punkte gesammelt, nur der Hamburger SV konnte mehr Punkte zu Hause holen. Ein besonderer Spieler auf Seiten der Fürther ist Tim Lemperle, der alle seine sechs direkten Torbeteiligungen in dieser Saison zu Hause erzielte.

Starke Leistungen beider Teams

Die SV Wehen Wiesbaden spielt mit 21 Punkten nach 13 Partien die beste Zweitliga-Saison in der Vereinsgeschichte. Zudem ist Wehen Wiesbaden mit 13 Punkten aus den letzten fünf Partien das beste Team der letzten fünf Zweitliga-Spieltage, Greuther Fürth folgt mit zwölf Punkten auf dem zweiten Platz. Beide Teams feierten in diesem Zeitraum vier Siege in der 2. Liga. Wehen Wiesbaden konnte sogar die letzten vier Spiele in der 2. Liga gewinnen, was einen eingestellten Vereinsrekord darstellt. Greuther Fürth hingegen gewann zuletzt ihr drittes Zweitliga-Spiel in Serie.

Defensive Stärken und Standardsituationen

In der Defensive zeichnen sich beide Teams durch starke Leistungen aus. Greuther Fürth konnte in dieser Zweitliga-Saison bereits sechs Mal ohne Gegentor bleiben, was Ligabestwert ist. Wehen Wiesbaden stellt mit 13 Gegentoren die zweitbeste Defensive der 2. Liga. Besonders Torhüter Florian Stritzel sticht heraus, der mit seinen Paraden 5.7 Gegentore verhinderte. Zudem erzielte Greuther Fürth in dieser Saison schon neun Tore nach Eckbällen und Freistößen, was Ligabestwert ist. Wehen Wiesbaden folgt mit sieben Toren nach Standardsituationen auf dem zweiten Platz.

