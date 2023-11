2. Bundesliga heute: HSV - Braunschweig LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Freitag trifft der Hamburger SV in der 2. Bundesliga auf Eintracht Braunschweig. Die Statistiken sprechen eine deutliche Sprache: Der HSV verlor nur eines der letzten 22 Pflicht-Heimspiele gegen Braunschweig und konnte zuletzt zehn Heimsiege in Folge gegen die Eintracht verbuchen. Ein Rekord im Profifußball des HSV.

Hamburger SV ist eine Festung zu Hause

Die Heimstärke des HSV ist beeindruckend. In dieser Saison gab der Verein zu Hause noch keinen Punkt ab und gewann alle sechs Heimspiele. Braunschweig hingegen konnte auswärts noch keinen Punkt holen und lag dabei auch kein einziges Mal in Führung.

HSV-Offensive gegen schwache Eintracht-Defensive

Braunschweig hingegen gab die wenigsten Schüsse auf das gegnerische Tor ab und hat den niedrigsten Expected-Goals-Wert der Liga. Trotz dieser Zahlen sollten die Hamburger den Gegner nicht unterschätzen, denn der einzige Auswärtssieg von Braunschweig in den letzten 17 Gastspielen gelang in Hamburg - allerdings gegen den FC St. Pauli.

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur - 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.