2. Bundesliga heute: Kaiserslautern - Greuther Fürth LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 04.11.23, treffen der 1. FC Kaiserslautern und Greuther Fürth um 13:00 Uhr in der 2. Bundesliga aufeinander. Die Historie spricht dabei klar für die Roten Teufel, die in der 2. Liga gegen keinen anderen Verein so viele Siege feiern konnten wie gegen Greuther Fürth - insgesamt 13. Besonders beeindruckend: Acht der letzten neun Zweitliga-Spiele gegen Fürth konnte Kaiserslautern für sich entscheiden. Die einzige Ausnahme bildete ein 1:2 auswärts im März 2018. Zudem gewann der FCK seine letzten sieben Zweitliga-Heimspiele gegen Greuther Fürth alle. Eine längere Siegesserie zu Hause gegen einen Gegner gelang nur zwei Teams in der 2. Liga: dem SC Freiburg und den Stuttgarter Kickers.

Form und Statistiken

In der aktuellen Saison zeigt sich Kaiserslautern in guter Form. Mit 18 Punkten nach elf Partien spielt der FCK seine beste Zweitliga-Saison seit neun Jahren. Seit dem dritten Spieltag verlor der FCK nur eins der neun Spiele und holte 18 Punkte. Nur St. Pauli konnte in diesem Zeitraum mehr Punkte sammeln. Die Offensive des FCK ist mit 24 Toren, zusammen mit Hannover 96, die beste der Liga. Allerdings kassierte der FCK auch bereits 21 Gegentore. Auf der anderen Seite steht Greuther Fürth, das nur eins der letzten 15 Zweitliga-Gastspiele gewinnen konnte und in acht BL2-Gastspielen in Folge sieglos blieb.

Schlüsselspieler und Taktiken

Ein Spieler, auf den besonders zu achten sein wird, ist Fürths Dickson Abiama. Er war beim 4:0 gegen den VfL Osnabrück zum zweiten Mal in seinen letzten fünf Zweitliga-Spielen an zwei Toren direkt beteiligt. Mit vier direkten Torbeteiligungen hat er bereits jetzt seinen Wert aus der gesamten Vorsaison überboten. Bei Kaiserslautern sticht Marlon Ritter hervor, der in seinen zehn Spielen dieser Zweitliga-Saison bereits drei Tore schoss - mehr als in seinen ersten 54 BL2-Spielen zusammen. Interessant wird auch das Duell der Standards: Kaiserslautern erzielte schon neun Tore nach Standard-Situationen, Greuther Fürth hingegen ist mit sieben Toren nach Eckbällen Ligaspitze. Der FCK kassierte als eines von drei Teams noch kein Gegentor nach einer Ecke. Es bleibt abzuwarten, welche Mannschaft ihre Stärken besser ausspielen kann.

Wird Kaiserslautern gegen Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCK gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Kaiserslautern gegen Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Kaiserslautern gegen Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----